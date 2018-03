Jimmy Tong es un taxista que trabaja para un rico industrial cuya verdadera dedicación es la de agente secreto. Cuando este queda fuera de circulación, ordena a Tong que se ponga su esmoquin. Jimmy descubre que es un artilugio de alta tecnología que permite a quien lo viste hacer de todo, desde pelear hasta cantar y bailar. Así es como Jimmy se ve bruscamente sumergido en el peligroso mundo del espionaje junto a una novata compañera, tan inexperta como él.

Filme que supone el debut en el campo del largometraje del galardonado director de publicidad Kevin Donovan. A primera vista, "El esmoquin" no es la típica película de la superestrella cómica del cine de acción Jackie Chan, ya que, por primera vez, interpreta a un hombre completamente inepto en el dominio de las artes marciales de altos vuelos. No obstante, la cinta no tarda en volver a mostrar al taquillero actor haciendo el tipo de acrobacias con las que lleva muchos años deleitando a sus fanes. La réplica femenina viene de la mano de la popular actriz Jennifer Love Hewitt ("Sé lo que hicisteis el último verano", "Las seductoras"), con la que formó una curiosa y divertida pareja en la pantalla.