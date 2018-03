En una ciudad europea agitada por disturbios raciales, un poderoso magnate va a enfrentarse con el único gobierno al que no podrá engañar ni corromper: la muerte. Un detective trata de encontrar a la mujer que ama y una jovencita inocente le sigue con el propósito de recuperar la vida de su hijo a quien un pistolero ha asesinado en la cuna.

Película dirigida por Gonzalo Suárez ("Oviedo Express") y protagonizada por Javier Bardem y Carmelo Gómez, que volvieron a coincidir en la gran pantalla tras "Días contados". "El detective y la muerte" se podría incluir dentro del denominado cine negro, género no muy abundante en producciones españolas. El film se inspira en el cuento "The Story of a Murder" de Hans Christian Andersen. Fue rodada en Varsovia (Polonia) y Llanes (Asturias) para recrear la ciudad imaginaria en la que sucede la historia.