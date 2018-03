El espíritu de una malvada reina egipcia posee a la hija del arqueólogo que ha profanado su tumba. El terror se apodera de toda la expedición hasta que uno a uno van cayendo en las garras del mal.

"Remake" de "Sangre en la tumba de la momia" (1971) de Seth Holt, dirigida por Mike Newell, en el que era su debut en la gran pantalla después de haber trabajado durante muchos años en la televisión británica. Para realizarla contó con Charlton Heston, cuya mejor época ya estaba pasando y empezaba a aceptar papeles más maduros. "El despertar" es una adaptación del relato "The Jewel of Seven Stars" de Bram Stoker, aunque guarda muchas similitudes con "La profecía" (1978) de Richard Donner, un film de gran éxito de público en aquella época. Cabe destacar la fotografía de Jack Cardiff y la presencia entre el grupo de guionistas de Clive Exton, autor del guión de "El estrangulador de Rillington Place" de Richard Fleischer. Por otra parte, el director Mike Newell obtuvo el reconocimiento posterior por "Cuatro bodas y un funeral" (1994) y "Donnie Brasco" (1997).