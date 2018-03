Robbie, un cantante de bodas, conoce a Julia, que trabaja como camarera en un banquete. Ambos están a punto de casarse. Pero a Robbie su novia le dejará plantado en el altar y entrará en una gran depresión. Julia debe hacerse cargo de todos los preparativos de su enlace sin contar con la colaboración de su ricachón novio. Así que no tendrá más remedio que buscar la ayuda de dos amigos: Holly y Robbie.

Comedia romántica dirigida por el joven director Frank Coraci a partir de un guión de Tim Herlihy. Los protagonistas son Drew Barrymore (la niña de "ET", convertida años más tarde en una de las chicas de "Los ángeles de Charlie") y Adam Sandler, un actor descubierto en el legendario programa de televisión "Saturday Night Live". El filme recrea con gran colorismo el 'look' de los años 80. La música es esencial en la trama, y Adam Sadler, que encarna al cantante de bodas, interpreta él mismo los temas. La banda sonora reúne grandes éxitos de la época de Culture Club, The Police, Spandau Ballet o Billy Idol, quien aparece en la película interpretándose a él mismo. A destacar la presencia de Steve Buscemi en un papel sin acreditar.