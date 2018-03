Walter Black, que había sido un exitoso ejecutivo de una empresa juguetera, es ahora un hombre que padece una profunda depresión. Su única vía de escape es una marioneta que representa a un castor al que trata como si fuera una persona y con el que emprenderá un viaje de autodescubrimiento.

La actriz Jodie Foster, ganadora de dos Oscars, regresó a la dirección 15 años después de su última incursión tras las cámaras en "A casa por vacaciones". Y lo hace con un drama de presupuesto mediano y una premisa audaz al tiempo que poco creíble. De hecho, este aspecto, la inverosimilitud, fue lo más criticado por la prensa especializada, algo que, no obstante, compensa con creces la excelente interpretación de Mel Gibson, que construye un torturado y enfermizo protagonista. No obstante, Gibson no fue la primera opción para encabezar el cartel, sino que se barajaron otros actores más vinculados a la comedia como Jim Carrey y Steve Carell ("Virgen a los 40"), que finalmente fueron descartados.

Completan el elenco la misma Foster, que se vuelve a reservar un papel secundario, Cherry Jones -que ya coincidió con Gibson en "Señales"-, o Jennifer Lawrence ("El lado bueno de las cosas").