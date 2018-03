Tras quedar huérfano en 1924 con 19 años, un Howard Hughes apasionado del cine y de la aviación decide marcharse a Hollywood para invertir la herencia de su padre en las películas y tratar de vivir el sueño americano. Una vez allí, participa en varias cintas de éxito como productor, catapulta a actrices como Jean Harlow y logra amasar una gran fortuna que le abre las puertas de la crónica social de las décadas de los treinta y cuarenta.

Intensa y apasionante biografía del polifacético Howard Hughes dirigida por Martin Scorsese ("Taxi Driver"). La película obtuvo cinco premios Óscar, entre ellos, a la mejor actriz secundaria, para Cate Blanchett y su magnífica encarnación de Katharine Hepburn. Fue candidata a once galardones. Junto a Leonardo DiCaprio (que repite con Scorsese tras "Gangs of New York") y Blanchett, aparecen en el reparto otros grandes nombres del cine, como Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Willem Dafoe o Jude Law, e incluso profesionales ajenos al séptimo arte como la cantante Gwen Stefani.