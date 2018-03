Un equipo científico que trabaja para una importante compañía farmacéutica crea una revolucionaria droga antidepresiva que, contra su voluntad, la empresa pretende sacar rápidamente al mercado para subsanar sus problemas económicos. Pero no se han hecho suficientes pruebas y, como resultado, algunos de los usuarios de la nueva droga caen en coma.

Los creadores y protagonistas de la popular e irreverente serie canadiense “Kids in the hall”, pasaron a la gran pantalla en esta disparatada comedia. La serie, tras estrenarse en 1989 en Canadá, pasó a las pantallas estadounidenses a través de la cadena or cable, HBO, donde se mantuvo hasta su desaparición, en 1994. Fue entonces cuando el productor Lorne Michaels, descubridor del grupo, y la directora Kelly Makin, realizadora de numerosos capítulos, decidieron hacer un largometraje con los mismos personajes. Los cinco protagonistas originales de la serie, David Foley, Bruce McCullach, Kevin McDonald, Mark McKinney y Scott Thompson, repiten aquí, y llegan a interpretar entre ellos más de 40 personajes diferentes.