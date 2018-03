Las paredes de la casa empiezan a oprimir a Kale, un joven en arresto domiciliario, que acaba convirtiéndose en un mirón. Un día comienza a sospechar que uno de sus vecinos es un asesino en serie.

Thriller que mezcla tensión, claustrofobia y voyerismo y que bebe claramente de las influencias de "La ventana indiscreta". Se trata de la primera colaboración del cineasta DJ Caruso y el actor Shia LaBeouf ("Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal"), quienes volverían a coincidir en "La conspiración del pánico". Le acompaña un David Morse ("La Roca") que no habló en todo el rodaje con sus compañeros de reparto para meterse más en su papel de misterioso vecino.

Como curiosidad, este guión se escribió en 1990 y fue comprado por un estudio, que abandonó el proyecto cuando se enteró de la revisión televisiva del clásico de Hitchcock que protagonizó Christopher Reeve en aquella década. No fue hasta el 2004 que Dreamworks lo recuperó. La productora de Spielberg fue llevada a los tribunales por no pagar los derechos de autor del libro "It Had to Be Murder" de Cornell Woolrich, en el que se basó el mago de suspense para hacer su filme.