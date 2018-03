Annie Braddock se traslada a Nueva York para intentar entrar en el mercado laboral tras acabar su carrera universitaria. Pero el mundo financiero no es lo que ella esperaba y se ve obligada a trabajar como niñera para una rica pareja de Manhattan. Esta película está dirigida por Shari Springer Berman y Robert Pulcini, artífices de "American Splendor". Y es precisamente el protagonista de este título, Paul Giamatti, el encargado, en un papel más discreto, de dar vida al padre del niño al que cuida Scarlett Johansson, la intérprete principal de la cinta. Junto a ellos, también se encuentra otra actriz más que destacada, Laura Linney, protagonista de películas como "El Show de Truman" o "The Savages", quien encarna a la mujer de Giamatti. Además, cabe mencionar la presencia de Alicia Keys. La cantante cambia su medio habitual por la gran pantalla, aunque ya tenía cierta experiencia en este campo, con un papel en "Ases calientes" y la interpretación del tema principal de la película de James Bond "Quantum of Solace".