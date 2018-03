El mejor cazatalentos de Los Ángeles, Jack Giamoro, parece tenerlo todo: Una carrera de éxito, dinero y una mujer hermosa llamada Nina. Pero siente que le falta algo, así que se apunta a clases de creación literaria –impartidas por el pomposo y temperamental Sr. Primkin- para aprender a escribir un diario y explorar así sus sentimientos. Al escribir su diario, Jack comienza a reconsiderar su vida, viéndose inundado por una serie de recuerdos tanto cómicos como trágicos. Cuando Jack descubre que su mujer se la está jugando con su cliente más importante, el guionista de teleseries Phil Balow, su perfecta vida se empieza a tambalear.

Convencional comedia ambientada en el frenético mundo de las agencias de talentos de Hollywood, donde todo tiene un precio muy alto. Segunda película que el guionista, director y actor Mike Binder ("The sex monster") realizó sin el apoyo económico de un estudio. El filme recibió duras críticas, en las cuales sólo se salvó el apartado musical y la fotogenia de Rebecca Romjin. El actor principal Ben Affleck ("El indomable Will Hunting") se involucró en el proyecto desde el comienzo, pero no acabó de llegar al público con su interpretación.