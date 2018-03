Un joven mariachi marcado por la fatalidad y el destino se sumerge en el oscuro mundo del hampa cargado con un viejo estuche de guitarra que esconde todo tipo de armas. Su objetivo es seguir la sangrienta pista que le lleva hasta el infame narcotraficante Bucho. Con la ayuda de la dueña de un café de un pequeño pueblo tomado por un traficante de drogas, se enfrentará al bandido en un duelo marcado por la pólvora, la sangre y la acción.

Después de debutar como director en "El mariachi", uno de los títulos más rentables de la historia del cine, Robert Rodríguez realizó esta secuela que terminó por confirmar el potencial del joven realizador. Esta vez, sin embargo, Rodríguez ya no se vio obligado a realizar la fotografía, el montaje y la sonorización, puesto que después de su primer éxito, Columbia le ofreció siete millones de dólares para realizar esta segunda parte. Gracias a la ampliación del presupuesto, la película pudo ser protagonizada por actores de la talla de Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim de Almeida o Steve Buscemi.

La cinta tiene su continuidad en un tercer episodio más ambicioso: "Once Upon a Time in México", donde Banderas y Hayek repiten papel.