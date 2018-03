Un chico aterrorizado por unos matones se hace amigo de una vecina, cuya llegada coincide con una serie de misteriosas muertes. A pesar de que piensa que ella es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima de su miedo.

Una de las sorpresas del 2008 fue esta aclamada fábula fantástica, que nada entre el romance, el drama y el terror. Se trata de una dura y conmovedora película de vampiros que toca temas tan sociales como la soledad, la amistad o el acoso escolar. Elegante, realista y a veces poética, "Déjame entrar" está basada en la novela homónima de John Ajvide Lindqvist, cuyo título hace referencia a la canción de Morrissey "Let the Right One Slip In" y a la creencia de que los vampiros solamente pueden entrar en una casa si se les invita.

Con ella, Tomas Alfredson ("The Danish Girl") se metió en el bolsillo a la crítica mundial y empezó un 'tour' en el que no dejó de recibir halagos, nominaciones y estatuillas. También fueron bien valoradas las increíbles interpretaciones de los debutantes Kåre Hedebrant y Lina Leandersson, la bella banda sonora de Johan Söderqvist ("Cosas que perdimos en el fuego") y la inquietante fotografía de Hoyte Van Hoytema ("The Fighter").