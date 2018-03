Arthur Poppington es un hombre que, cansado de las fechorías de un grupo de narcotraficantes locales, liderados por un policía corrupto, decide tomarse la justicia por su cuenta enfundándose un traje de superhéroe. Con la ayuda de una joven drogadicta recorre las calles en busca de su némesis, el Capitán Industria.

Humilde producción independiente con guión del actor canadiense Peter Stebbings ("The Listener", "K-19: The Widowmaker"), que debuta como director en esta película. Woody Harrelson ("Asesinos natos", "Una proposición indecente") interpreta al desequilibrado Poppington, un papel que le valió muy buenas críticas por parte de la prensa especializada gracias a sus dotes para la comedia. Le acompañan el veterano Elias Koteas ("La delgada línea roja"), la joven, y cada vez con más presencia en las pantallas, Kat Dennings ("Virgen a los 40") y la famosa por interpretar a la doctora Yang en "Anatomia de Grey", Sandra Oh. Como curiosidad, destacar que Ellen Page ("Origen") iba a protagonizar el filme cuando empezó la producción, pero al final se retiró.

Con a penas tres millones de euros de presupuesto, "Defendor" fue estrenada en el prestigioso Festival de Cine de Toronto.