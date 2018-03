Jill Johnson es una estudiante que se prepara para una larga noche cuidando a los hijos de sus vecinos. Tras acostar a los pequeños, cerrar las puertas y encender la alarma, la joven recibe una llamada telefónica que le advierte que compruebe si los niños están bien. Su miedo se convierte en terror cuando avisa a la policía, quien rastrea la llamada y le explica que viene de dentro de la casa.

Película de terror que revisa el clásico del cine homónimo dirigido por Fred Walton en 1977 (y que, a su vez, estaba basado en una popular leyenda urbana estadounidense). La cinta está producida casi únicamente para el público adolescente en mente; de hecho, su director, Simon West ("Con Air", "Tomb Raider") optó por no mostrar la sangrienta escena del crimen que iba incluida al principio para asegurarse una calificación moral lo más permisiva posible.

La película está protagonizada por Camilla Belle ("The Ballad of Jack and Rose"), en un papel que rechazó Evan Rachel Wood, y Tommy Flanagan ("El Santo").