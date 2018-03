El domingo 14 de noviembre de 1965, a las 10:48 de la mañana, el teniente coronel Hal Moore y sus jóvenes soldados aterrizan en una región del Vietnam conocida como el Valle de la Muerte. Allí les esperan más de dos mil soldados vietnamitas. La batalla que tendrá lugar entre ambos bandos será una de las más feroces de la historia de los Estados Unidos.

Cinta bélica basada en el libro "We Were Soldiers Once and Young" del propio Moore en colaboración con el fotógrafo de guerra Joseph Galloway. La novela sirvió de base para el guión escrito por Randall Wallace ("Pearl Harbor"), que abordó aquí su segunda película como director tras "El hombre de la máscara de hierro". Para el realizador, el núcleo de la trama era la lucha interna de su protagonista y por eso no la planteó como una película bélica sino como una historia de amor, de sacrificio y de liderazgo. El actor australiano Mel Gibson encarnó al protagonista en un nuevo personaje heroico en su filmografía.