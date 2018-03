El capitán Colter Stevens despierta en la piel de un viajero del tiempo cuya misión es vivir una y otra vez el atentado de un tren hasta que consiga descubrir quién es el culpable. Durante su aventura, conocerá a una viajera con la que se implicará emocionalmente.

"Código fuente", rodada entre Chicago y Canadá, está dirigida por Duncan Jones. Hijo del malogrado David Bowie, este cineasta británico se dio a conocer con su primer filme "Moon", película ganadora de varios premios a pesar de su bajo presupuesto inicial. Para este thriller, la producción cuenta con un elenco de actores protagonizado por Jake Gyllenhaal, actor que saltó a la fama con su papel en "BrokeBack Mountain", Michelle Monaghan ("Misión imposible III"), Jeffrey Wright -ganador de un Globo de Oro y un Emmy por la miniserie "Angels in America"- y Vera Farmiga, conocida por su papel en "Up in the air".

Como curiosidad, Topher Grace fue considerado para interpretar el papel principal y la actriz Vera Farmiga tuvo que rodar todas sus escenas en diez días a causa de su embarazo.