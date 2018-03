Leo y Rey viven en Chueca, conocido por ser el "barrio gay" de Madrid. Ellos son una pareja de homosexuales atípica: no tienen gusto para la moda, les gusta el fútbol y no son, ni mucho menos, adinerados. Pronto Victor, el dueño de una inmobiliaria, comienza a causar el terror en el barrio. Con la intención de llenar Chueca de habitantes jóvenes y guapos, se dedica a asesinar todas las ancianas que no le quieren vender el piso.

Juan Flahn, director de cortometrajes y guionista de series como "La casa de los líos", se estrenó realizando esta 'opera prima' que mezcla comedia y asesinatos. Basada en un cómic del mismo nombre, la cinta pretende ser una sátira que critique el consumismo creciente en el mundo gay, así como la obsesión por el culto al cuerpo en este colectivo. Para cumplir esta misión cuenta con la ayuda de actores conocidos como Concha Velasco, con una interpretación vulgar pero divertida, Pepón Nieto ("Descongélate!") O Rosa Maria Sardà, en un papel más secundario.

A pesar de la singularidad de la premisa, la cinta no causó gran impresión entre el público ni entre la crítica, que lamentó el exceso de costumbrismo y la obviedad de las parodias.