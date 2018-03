Ha transcurrido un año desde el desafortunado incidente de la bellota: cuando Chicken Little causó un gran revuelo en su pueblo natal de Oakey Oaks al proclamar que el cielo se estaba cayendo tras ser golpeado en la cabeza por lo que, aparentemente, era una bellota. Para intentar recuperar su popularidad y ganarse el respeto de su padre, Buck Gallo, el valiente pollito se une al equipo local de béisbol. Cuando él conduce al pueblo a una inesperada victoria, se convierte en el centro de atención. Pero tan pronto como el pollito campeón es redimido, vuelve a recibir otro golpe en la cabeza. Temeroso de ser tachado una vez más de loco, se niega a decirle a nadie lo que ha sucedido.

Las aventuras del curioso pollito de "Chicken Little" recaudaron 31,6 millones de dólares en sus dos primeras semanas de exhibición en Estados Unidos y Canadá, y desde entonces no ha dejado de obtener excelentes resultados de taquilla. Realizada en 3D, la cinta rescata el diseño clásico de los 40 y 50. La banda sonora, que incluye canciones tan conocidas como "We are the Champions", "Stayin’ Alive" o "Wannabe", es otra de las razones del abrumador éxito de la película.