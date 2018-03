Ali es una chica de pueblo que se traslada a la gran ciudad. Tras conseguir trabajo como camarera en un club de variedades, la joven tratará de demostrar que tiene talento para protagonizar el espectáculo.

Una propuesta musical dirigida por el actor y guionista Steve Antin que, tras su debut como realizador en "Última sospecha 2", se adentra en el terreno del cine de partituras. Y lo hace por todo lo alto, con un holgado presupuesto de más de 40 millones de euros y dos afamadas divas del pop internacional: Christina Aguilera y Cher. Además de contribuir con sus dotes interpretativas, ambas cantantes son las responsables absolutas de la banda sonora del filme, con ocho temas de Aguilera y dos de Cher. Precisamente, uno de estos dos -'You Haven't Seen the Last of Me'- fue premiado con el Globo de Oro a la mejor canción.

Cabe destacar que es el primer trabajo cinematográfico en el que Christina Aguilera no aparece interpretándose a sí misma. Por otro lado, y aunque parezca mentira, este el primer papel de Cher en un largometraje musical.