El sargento Brant es un duro e inflexible detective de la policía de Londres cuyos expeditivos métodos le acarrean mala fama. Un nuevo caso puede lavar un poco su maltrecha imagen: un asesino de policías anda suelto y Brant hará todo lo posible por encarcelar al psicópata.

Thriller policíaco basado en la novela homónima del escritor británico Ken Bruen. El director Elliot Lester ("Love is the drug") y el guionista Nathan Parker ("Moon") adaptaron la obra. El actor inglés Jason Statham ("Transporter"), al que muchos compararon con Bruce Willis, encarnó a la perfección el papel de policía justiciero de frases lapidarias. Le acompañaron un compacto grupo de actores británicos: Paddy Considine -ganador de dos premios BAFTA ("Redención")-, Aidan Gillen ("The Wire", "12 trampas") y David Morrissey ("Instinto Básico 2", "La cosecha")

El filme, con tintes políticamente incorrectos, critica a los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas que no tienen escrúpulos con tal de conseguir su exclusiva.