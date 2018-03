Cuando una terrible avería eléctrica afecta el noroeste francés, 250 millones de europeos se ven sumergidos de golpe en la oscuridad. Pero ver o no ver no es el único problema. Durante varios días, los habitantes de medio continente se quedan sin calefacción, los trenes permanecen inmovilizados en medio del campo y el tráfico aéreo se interrumpe. Asimismo, los servidores y material informático ya no funcionan, cosa que provoca el caos más absoluto.

El trío de actores formado por Cristiana Réali, Florent Pagny y Gauthier Battoue, habituales en la pequeña pantalla francesa, protagonizan este telefilme producido en el país vecino. Dirigida por René Manzor, un realizador con una carrera siempre al margen de la gran pantalla, esta cinta quiere diferenciarse del resto de producciones catastróficas por su realismo, a la vez que limita mucho el uso de efectos especiales y se centra en los personajes y sus complicadas circunstancias.