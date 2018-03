Jessica, una exigente, sensible y algo neurótica periodista de Nueva York, no se encuentra en su mejor momento. Su hermano se quiere casar, su mejor amiga está embarazada, no ha tenido una cita decente en el último año, padece insomnio y ha descubierto que se está haciendo mayor. Después de una desastrosa serie de citas con chicos que no merecen la pena, se topa con un tentador anuncio de prensa que sólo tiene una pega: está en la sección de "chica busca chica". Cansada de chicos raros, contesta por ver qué pasa y conoce así a Helen Cooper, una progre dispuesta a probar todo, con la que, para su sorpresa, acaba conectando.

Una comedia romántica moderna, que rompe las reglas y desdibuja la línea que separa la amistad y el amor, dejando de lado los roles convecionales de los sexos y descubriendo los divertidos, sorprendentes y conmovedores puntos en común que existen entre las dos protagonistas. Se trata del debut como director de Charles Herman-Wurmfeld ("Una rubia muy legal 2"), protagonizada por Jennifer Westfeldt y Heather Juergensen, también guionistas del filme, que adaptan una obra de éxito del Off-Broadway.