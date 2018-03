Chili Palmer es un gánster que se dedica al negocio de la música. Allí, tiene que vérselas con mafiosos rusos y raperos, aunque su protegida es Linda Moon, una joven cantante con talento.

F. Gary Gray, quien ya se había adentrado en el mundo criminal en cintas como "El negociador" o "The Italian Job", volvió a realizar un acercamiento a este universo, aunque esta vez en tono de comedia. Para ello, volvió a unir al dúo que había encabezado el reparto de una de las joyas del género: "Pulp Fiction". Pese a ello, esta no fue la primera opción del realizador, pues él había pensado en Jennifer Connelly, Charlize Theron, Naomi Watts o Halle Berry para el rol de Edie. Ante las negativas de las chicas, fue el propio Travolta quien sugirió a su antigua compañera para volver a bailar con ella. Sin embargo, el resultado no fue ni tan taquillero ni tan laureado como el largometraje de Quentin Tarantino.

Como curiosidad, los ojos más observadores podrán descubrir el 'cameo' del escritor de "El código Da Vinci", Dan Brown, y su esposa, en la escena del concierto de Aerosmith.