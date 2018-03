Javier vio como su padre, un payaso de circo, moría combatiendo con los republicanos en la Guerra Civil. Años después, en los 70, el pequeño es ahora un joven poco agraciado que busca trabajo en un circo. Allá formará pareja profesional con Sergio, un alcohólico violento que competirá con él por una bella trapecista.

Una propuesta enloquecida, experimental y frenética que no deja indiferente. El responsable de esta "Balada triste de trompeta", cuyo título hace referencia a la canción de Raphael, no es otro que Álex de la Iglesia. El director de "El día de la bestia" firmó un guion al margen, por primera vez, de Jorge Guerricaechevarria, guionista de "Celda 211". Por ello, esta es sin duda una de sus obras más personales. La película recibió dos galardones en el festival de Venecia: mejor director, algo justificado por sus notables y trepidantes secuencias, y al mejor guion, premio que la mayoría de la crítica no vio con buenos ojos.