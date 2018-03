Stuart Sutcliffe y John Lennon son dos amigos inseparables que actúan juntos en la banda de rock'n'roll The Beatles, gracias a la cual tienen la oportunidad de dejar su Liverpool natal para realizar unos conciertos en la ciudad alemana de Hamburgo. Su amistad empieza a deteriorarse cuando Sutcliffe se enamora de Astrid Kirchherr, una estudiante de arte alemana, y se plantea su papel en la banda.

"Backbeat" retrata los inicios del grupo de pop más famoso de la historia centrándose en la trágica historia del bajista original, Sutcliffe, muerto en 1962 a causa de una hemorragia cerebral. La película aborda la compleja relación más allá de la amistad de Lennon con Sutcliffe y Kirchherr y los primeros acontecimientos en la biografía del grupo, como la creación del famoso peinado "beatle" o sus desenfrenadas actuaciones en el Star Club de Hamburgo.

Especialmente convincente es Ian Hart interpretando a Lennon, un papel que ya había realizado dos años antes en la película "The Hours and the Times". La banda sonora incluye clásicos del rock'n'roll recreadas por una superbanda formada por miembros de grupos de rock alternativo como R.E.M., Nirvana o Sonic Youth.