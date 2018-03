Dos parejas, una formada por un millonario playboy y una famosa cantante de Broadway; y la otra por una joven de escasos recursos económicos y un inmigrante italiano empedernido jugador, se conocen y entablan amistad. Sus relaciones se rompen cuando el playboy se enamora de la joven y se complican cuando la artista y el italiano simulan un romance para darles celos, una situación que funciona y hace volver las aguas a su cauce.

Peter Bogdanovich, antiguo crítico de cine y prestigioso director gracias al éxito de crítica y público obtenido con “La última película”, realizó este filme como un homenaje a las comedias musicales de los años 30. Incluso contó con la colaboración del mítico compositor Cole Porter, responsable de muchas de las más famosas melodías del género. Sin embargo, el filme no consiguió el éxito esperado y no pudo repetir la buena crítica que obtuvo con sus anteriores títulos: “¿Qué me pasa, doctor?” o “Luna de papel”. Para su protagonista, Cybill Shepherd, en aquel momento pareja sentimental del realizador, supuso, además, un nuevo batacazo después de su criticada actuación en “Una señorita rebelde”.