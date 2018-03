Después de 30 años como compañeros, los condecorados detectives Turk y Rooster se enfrentan a la jubilación. Su última misión será investigar el asesinato de un conocido proxeneta que parece estar ligado a un caso resuelto por ellos en el pasado.

Al cineasta Jon Avnet ("Tomates verdes fritos") pareció gustarle tanto la experiencia de trabajar con Al Pacino en "88 minutos" (2007) que decidió repetir este tándem en "Asesinato justo". Se trata de un thriller dramático que tuvo como baza principal el duelo interpretativo entre el mítico actor de "El precio del poder" y Robert De Niro. Ambos ya habían compartido cartel (aunque no escenas) en "El Padrino II" y también se vieron las caras en una toma de "Heat". En esta ocasión, se baten en un cara a cara que no fue demasiado laureado por la crítica. Y es que, al igual que la mencionada "88 minutos", la que nos ocupa fue bastante mal tratada por la prensa especializada. A pesar de no funcionar mal en taquilla, tampoco se convirtió en el bombazo que los productores esperaban.