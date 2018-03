Ambientada en 1910, la película narra una gran carrera en el aire entre Londres y París que es patrocinada por un rico editor de un periódico británico. Los contrincantes en la carrera vienen desde todas partes, y la película sigue las travesuras, amores y rivalidades de los pilotos.

Filme que continúa la línea de "La carrera del siglo", también estrenada en 1965, en el que una carrera en tono de comedia funciona como eje central de la historia. Su originalidad le llevó a ser nominado en la categoría de mejor guión en los Oscars de 1966, además de acumular otras tres nominaciones en los Globos del Oro. Pese a ello, la película no tiene mayores pretensiones que la de hacer pasar un buen rato al espectador. El dato más curioso es su título original ("Those Magnificent Men in their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours and 11 minutes"), cuya traducción no le hace justicia.