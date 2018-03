En 1882, dos amigos se encargan de proteger una ciudad sin ley que sufre los desmanes de un despiadado ranchero.

Para su segundo filme como director, el actor Ed Harris -se estrenó con "Pollock"- escogió este pausado wéstern crepuscular, que mezcla con maestría acción, suspense y desarrollo emocional de los personajes. Sobrio y con diálogos nada banales, "Appaloosa" se basa en la novela homónima de Robert B. Parker (creador de la saga detectivesca "Spencer"). Pero si algo destaca por encima de todo es su trío protagonista. Y es que el mismo Harris se reservó el rol principal y se rodeó de una pareja interpretativa de lujo: Viggo Mortensen, con quien ya había trabajado en "Una historia de violencia", y Jeremy Irons ("Inseparables"). La presencia femenina se salda con la aparición de una Renée Zellweger ("El diario de Bridget Jones") que entró en el rodaje en sustitución de Diane Lane ("Infiel").

Como curiosidad, las tareas de Harris no se limitaron a escribir, dirigir, producir e interpretar el filme, ya que el actor también colaboró en la banda sonora, componiendo junto a Jeff Beal y cantando la canción que pone punto y final a la cinta, "You'll Never Leave My Heart".