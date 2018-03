Proyecto de nueve cortometrajes de animación que traslada la visión de las hermanas Wachowski, directoras y guionistas de "The Matrix", al mundo del Anime de la mano de reconocidos artistas de la animación.

Las historias contadas pretenden dar una visión más amplia del mundo de "Matrix". Cada corto tiene una duración de entre seis y dieciséis minutos y cuentan desde la rebelión de las máquinas hasta el génesis de la misma "Matrix". Con ellos, se puede conocer el origen de algunos personajes de las películas y a nuevos personajes que luchan contra la tiranía de "Matrix". El proyecto representa más de tres años de colaboración entre Lana y Lilly Wachowski y estudios de animación de Japón, Corea y los Estados Unidos. Todos los directores de los animes fueron elegidos por las Wachowski quienes, además, escribieron el guion de cuatro cortos y supervisaron la creación de todos ellos.

Los nueve cortos, que Warner Bros sacó en DVD, son: "The Second Renaissance Part 1", "Program", "Detective Story", "The Second Renaissance Part 2", "Final Flight of the Osiris", "Beyond", "Kid´s Story", "Matriculated" y "World Record".