A la academia St. Francis para chicas llegan dos nuevas y jóvenes alumnas, Mary Clancy y Rachel Devery, que ponen patas arriba todo el internado. Sólo la madre superiora, con su mezcla de bondad y mano izquierda, encontrará la manera de meter en cintura a ese para de angelitos rebeldes.

Divertida comedia sobre la vida en un internado religioso de Pennsylvania, con dos estudiantes interpretadas por las entonces adolescentes Hayley Mills y June Harding trayendo de cabeza a la madre superiora a la que daba vida la siempre magnífica Rosalind Russell. Tuvo bastante éxito como para dar pie a una secuela, inédita en España: "Where Angels Go... Trouble Follows".