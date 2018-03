Angel forma parte de la pandilla que con motos organiza peleas en todas partes. Cansado de esta vida, decide partir solo, encontrando trabajos esporádicos. Casualmente se encuentra con Merilee, chica integrante de un nuevo sistema de vida: la comuna. Poco a poco Angel se enamora de ella y participa en las actividades de la comuna, hasta que necesita de la ayuda de su amigo Pilot.

La década de los 60 fue pródiga en un tipo de filmes, en los que la juventud y la rebeldía eran parte esencial de la puesta en escena. Después de películas como "Easy Rider", surgieron numerosas cintas que intentaban explicar el modo de vida de gran parte de la juventud americana del momento. "Ángeles encadenados" se mueve por estos derroteros, ambientando la historia en la comuna y los movimientos de la contracultura. Sin embargo, lo hace para plantear una historia de amor y de acción de dos jóvenes fuera del sistema. Pese a ello, el filme no fue estrenado en España, no tanto por su tema, como por el hecho de que no obtuvo un excesivo éxito de público en su momento.