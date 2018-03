Un ex soldado chileno se reencuentra con su superior, quien lo había sometido a situaciones extremas de supervivencia. El sargento le aconseja que se olvide de lo pasado y que sólo conserve aquellos recuerdos que no lo perturben. Pero el ex soldado, no dimensiona la rabia contenida y el deseo de venganza.

El cineasta chileno Gonzalo Justiniano, conocido por sus cintas "Caluga o Menta", "Sussi" o "Hijos de la guerra fría", volvió a realizar una película con temática social, esta vez hablando del reencuentro en democracia entre torturados y torturadores, después de finalizada la dictadura militar de Pinochet. Ambientado en la ciudad de Valparaíso y en el desierto de Atacama, al norte de Chile, "Amnesia" es un drama psicólogico que permite comprender el drama de la transición en este país sudamericano y permite reflexionar sobre un presente que se debate entre la memoria y el olvido. Destacan las interpretaciones de los dos actores principales, Julio Jung ("Coronación", "Cachimba") y Pedro Vicuña ("Cielo ciego", "Last Call"); y la fotografía de Hans Burman ("Los girasoles ciegos", "El rey pasmado").