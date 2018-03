Nikki es un joven mujeriego que se ha labrado una vida de lujo haciendo uso de su atractivo sexual. Todo le marcha bien hasta que conoce a una preciosa camarera llamada Heather, que, en principio, parece inmune a sus encantos.

Ashton Kutcher, un actor que se dio a conocer en Hollywood gracias a sus canónicas facciones y privilegiado físico, que lució en series como "Aquellos maravillosos 70" y películas como "El efecto mariposa" o "Colega ¿dónde está mi coche?", fue el reclamo principal de este rutinario y superficial drama en el que Kutcher interpreta un papel hecho a su medida: el de un chico que explota su cuerpo y que quiere ligarse a una mujer mucho más mayor que el. Esta no fue encarnada por Demi Moore (la entonces pareja del actor), sino por una Anne Heche que de este modo trataba de volver al celuloide tras su pequeño traspiés televisivo (su serie, "Men in Trees" acababa de ser cancelada tras su segunda temporada). Sin embargo, "American Playboy" no interesó ni al público ni a la crítica, por lo que Heche decidió volverse a la pequeña pantalla para protagonizar "Hung".