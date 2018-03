Dos desconocidos se despiertan una mañana y descubren que se han casado tras una noche de locura en Las Vegas. Cuando se dan cuenta de que uno de ellos ha ganado un premio millonario, empieza la guerra para quedarse con el dinero.

Comedia romántica cuyo principal atractivo corre a cargo de Cameron Díaz y Ashton Kutcher, dos caras que eran ya muy conocidas en el mundo del humor, la primera por protagonizar la famosa producción de los hermanos Farrelly "Algo pasa con Mary"; el segundo, por ficciones cómicas como "Colega, ¿dónde está mi coche?".

Este filme, cuyo título original proviene de la frase comercial con la que se anuncia la capital de Nevada, "What happens in Vegas, stays in Vegas" ("Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas"), no terminó de encandilar a la crítica. De hecho, el dúo protagonista fue candidato a los Razzies, galardones también conocidos como los anti-Oscars, que premian a las peores producciones. Sin embargo, el público respondió positivamente al tándem formado por Díaz y Kutcher, proporcionando una recaudación de 313 millones de euros, cuando la cinta solo había costado 50 millones.