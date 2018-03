Para los malcriados hijos veinteañeros de cuatro conocidos mafiosos de Brooklyn las cosas no son fáciles. Todo cambiará cuando los cuatro chicos se ven obligados a unir sus fuerzas para recuperar una bolsa de dinero en una pequeña ciudad de Montana gobernada por un 'sheriff' corrupto.

Los autores de la oscura historia mafiosa de “Rounders”, Brian Koppelman y David Levien, debutaron en la dirección con otra historia ambientada en ese mundo de gánsteres. Sin embargo, en esta ocasión, sacaron a los protagonistas de su entorno para conseguir una película que se mueve entre el wéstern y el cine de mafiosos.

Para protagonizar esta curiosa propuesta, se eligieron a un grupo de jóvenes actores no muy conocidos en aquella época, como Seth Green ("The Italian Job") o Barry Pepper ("La milla verde"), aunque por encima de ellos destaca el nombre de una posterior estrella de Hollywood como Vin Diesel ("The fast and the furious: A todo gas"). Todos ellos se ven arropados por secundarios de lujo como los nominados al Oscar John Malkovich y Dennis Hooper.