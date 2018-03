En el futuro, una empresa tecnológica crea a David, el primer niño robot programado para amar. Pero los humanos no están preparados para este avance.

Stanley Kubrick trabajó durante este proyecto durante 15 años, aunque falleció antes del inicio del rodaje. El cineasta quería dotar a la historia de una dimensión emocional que, según él mismo, solo Steven Spielberg podía ofrecer tal y como demostró en "E.T.". Así que finalmente fue este último quien escribió, produjo y dirigió el filme. Se basó en el relato de Brian Aldiss "Supertoys Last All Summer Long" y planteó preguntas filosóficas sobre el origen y el sentido del hombre.

El personaje principal está interpretado por un excelente Haley Joel Osment ("El sexto sentido"), que curiosamente solventó uno de los problemas que impidió a Kubrick realizar la cinta a principios de los 70. Y es que el perfeccionista director creía que los efectos especiales de la época no podían crear a David y que ningún niño actor sería capaz de interpretar al robot de manera creíble.