James Brennan ve truncado su sueño de viajar a Europa después de acabar sus estudios en el instituto y no tiene más remedio que trabajar en un parque de atracciones local. Pero lo que debería haber sido el peor verano de su vida se convierte en una aventura en la que descubre el amor y se prepara para enfrentarse al mundo real.

Los jóvenes pero reconocidos Jesse Eisenberg ("La red social") y Kristen Stewart (protagonista de la saga "Crepúsculo"), encabezan el reparto de esta comedia. La película transcurre en Adventureland, que está basado en un parque de atracciones real del mismo nombre en Farmingdale (Nueva York), donde el director y guionista del filme, Greg Mottola ("Supersalidos"), trabajó durante la década de los 80. De hecho, la historia está ambientada en esta época y eso se aprecia en la ropa y en la banda sonora del film, en la que se pueden escuchar canciones interpretadas por Judas Priest, The Velvet Underground, The Cure, The Rolling Stones o Lou Reed.

Esta película sobre el camino hacia la madurez fue bien acogida por la crítica, ya que Mottola consiguió tratar de forma divertida, atractiva y original un argumento ya muy repetido en el cine.