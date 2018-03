En 1912, una intrépida periodista llamada Adèle viaja a Egipto para hacerse con una momia. Su intención es encontrar la cura para su hermana, pero lo único que logra con su experimento es resucitar un huevo de pterodáctilo que provoca el pánico en París.

El experimentado cineasta francés Luc Besson es un declarado amante de los cómics. Ya reconoció su gusto por las historias infantiles en "Arthur y los Minimoys", y sus influencias gráficas en "El quinto elemento". La película que nos ocupa se basa en un personaje de Jacques Tardi que Besson admiraba. No obstante, no le resultó fácil convencer al dibujante. Una década antes del estreno del filme, Besson inició sus gestiones para adaptar el cómic. Pero no lo consiguió, puesto que otro director se había apoderado del personaje. La película no llegó a estrenarse y Tardi se mostró muy decepcionado con los cineastas en general. Besson tardó seis años en convencerlo hasta que finalmente le vendió los derechos y aceptó gratamente el guión de Besson.

Además de ser una plataforma para dar a conocer el cómic original, el filme sirvió como catapulta para la actriz Louise Bourgoin, quien asumió con éste su primer papel protagonista.