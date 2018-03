Una pareja de dálmatas, Pongo y Perdita, tienen quince hermosos cachorros después de casarse e independizarse gracias a sus dueños Anita y Roger. Pero la malvada Cruella De Vil, amiga de Anita, los quiere comprar, al no permitírselo manda a dos matones para que los secuestren. Pongo y Perdita se movilizan rápidamente y un buen grupo de animales se pondrán manos a la obra para encontrar a los cachorros junto a los otros ochenta y cuatro dálmatas que Cruella tiene en su poder.

"101 Dálmatas" fué la película número 17 de Disney, basada en la historia inglesa, "The One Hundred and One Dalmatians" de Dodie Smith. El filme de animación de 1961 muestra las aventuras de un grupo de perros dálmata pero los recrea con una vida a modo de persona, hablan, se casan y piensan como sus dueños convirtiendo el argumento en un éxito asegurado con el público infantil. Además, cabe destacar que en los años noventa Glenn Close se puso en la piel de Cruella de Vil en la película con personajes reales que luego dio lugar a una secuela titulada "102 Dálmatas" en el año 2000.