Primer trÃ¡iler del remake de Â«Asesinato en el Orient ExpressÂ»: Â¿QuiÃ©n es quiÃ©n?

Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Derek Jacobi, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer o Willem Dafoe son solo algunos de los nombres que aparecen como reparto de «Asesinato en el Orient Express». Este remake del thriller –basado en la novela de Agatha Christie y producida por Ridley Scott, Simon Kinberg y Mark Gordon– ya ha presentado su primer tráiler oficial.

La película, dirigida por Kenneth Branagh, nos mostrará a los pasajeros del Orient Express, que se ven envueltos en un asesinato que intentará resolver el detective belga Hércules Poirot. Además de su primer trailer, 20th Century Fox también ha estrenado el póster oficial de la película que llegará a la gran pantalla el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, para verla en España tendremos que esperar hasta el 24 de noviembre.

Get ready to board the train this Fall! #murderontheorientexpress🚊 #orientexpressmoviepic.twitter.com/KUKqnFVo89