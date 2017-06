Nuevo tráiler de «Coco»: Descubre con Miguel la Tierra de los Muertos

Disney•Pixar traen un nuevo tráiler de su próxima aventura «Coco», en la que emprenderemos un extraordinario viaje con Miguel y Héctor a través de la Tierra de los Muertos. Una de las tradiciones de su familia es la enigmática prohibición de estar en contacto con la música. Pero Miguel sueña con convertirse en un músico consumado como su ídolo, Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt). En «Coco», Miguel desea con todas sus fuerzas demostrar su talento y acaba en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos tras una misteriosa cadena de acontecimientos. A lo largo del camino, conocerá a Héctor y juntos emprenderán un viaje extraordinario para desvelar la verdad que subyace en la historia familiar de Miguel.

Aunque aún tendremos que esperar hasta finales de año, os dejamos este nuevo tráiler para ir haciéndonos una idea de lo que está por llegar:

On November 22, you’re invited on a journey that connects us all. The new trailer for Coco is here! #PixarCocopic.twitter.com/126pQBMxg5