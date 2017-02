¿Quién ganará el Oscar? Los Bafta tienen su apuesta

El Royal Albert Hall acogió el pasado domingo los Premios Bafta, la verdadera prueba de fuego para conocer qué películas son realmente candidatas a la estatuilla dorada. Los galardones de la Academia de cine británica se han posicionado históricamente como la predicción más fiable para los Premios Oscar. ¿Por qué? Muy sencillo: la cantidad de trabajadores de origen británico en la industria cinematográfica norteamerica que tan alto que, incluso, gran parte de ellos forman parte de ambas.

¿«La La Land» o «Moonlight»?

Pese a que en la categoría a Mejor Película hay otras siete nominadas, parece que solo estas dos puede conseguir el galardón realmente. Después de que la batalla de los Globos de Oro diera a estas candidatas al conseguir la calificación de mejor película del año (comedia y drama respectivamente), los Bafta se han decantado por la apuesta segura, por la película de Damien Chazelle. Todo apunta a que el musical seguirá la racha de aciertos ya que en los últimos ocho años, seis mejores películas de los Oscar han coincidido con las seleccionadas en los Bafta. Sin embargo, puede que no esté todo perdido y es que «Moolight» se ha posicionado como la niña bonita de la crítica y podría verse beneficiada por la polémica que sacudió a la ceremonia del año pasado: #OscarSoWhite.

¿Emma Stone o Natalie Portman?

El premio a la Mejor Actriz ha ido descartando candidatas a lo largo de estos últimos meses. Emma Stone parece liderar esta batalla gracias a la nube de éxito y galardones que rodea a «La La Land». Pero no siempre ha sido la favorita. En un principio, Natalie Portman partía como preferida a la estatuilla, pero su derrota en los Globos de Oro ante Isabelle Huppert la dejó fuera de muchas quinielas. Eso y que la Academia de cine británica se lo dió a Stone y llevan acertando la última década en este galardón.

¿Casey Affleck o Ryan Gosling?

Casey Affleck ha sabido dar de lado a su «leyenda negra» y parece que las diferentes academias de cine también. El intérprete de «Manchester frente al mar» se ha llevado todos los premios a los que ha optado y su papel tiene las claves justas para atraer a los críticos (entre ellos a los británicos, que han hecho pleno en los últimos diez años salvo en una ocasión). Su principal competidor es Ryan Gosling, pero parece que no ha convencido a muchos más allá de los Globos de Oro.

¿Damien Chazelle o...?

El director de «La La Land» puede convertirse en el más joven en ganar el Oscar como Mejor Director en la historia a sus 32 años. Pero no le va a ser fácil pese a haber batido a aclamados directores como Denis Villeneuve («La llegada») y Ken Loach («Yo, Daniel Blake»). No solo va a tener que pelear para conseguir batir el récord (no, no se lo van a poner fácil los académicos), también tendrá que romper la racha de desacuerdo entre las Academias norteamericana y británica.