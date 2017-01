Primer acto de boicot a Trump por parte de un nominado a los Oscars

La actriz iraní Taraneh Alidoosti, protagonista junto a Shahab Hosseini de la película «El viajante» («The Salesman»), del cineasta iraní Asghar Farhadi, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que no acudirá a la ceremonia de entrega de los Oscar, donde la cinta competirá por el premio a la Mejor película de habla no inglesa, en protesta por la prohibición «racista» de visados de Trump.

«El visado de Trump para los iraníes es racista. Incluya o no un evento cultural, no acudiré a los Oscar 2017 en protesta», ha afirmado la intérprete, según recoge Europa Press de su perfil de Twitter.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo