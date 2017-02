Lo que te has perdido de los Oscar 2017

Un error histórico ha dejado a «La La Land» con la miel en los labios. Literalmente. Warren Beatty, encargado de leer el premio a la Mejor Película junto a Faye Dunaway, se equivocó de sobre y anunció la victoria de la cinta de Damien Chazelle. En pleno discurso del director, el productor Jordan Horowitz le interrumpía: «El Oscar no es para nosotros, es para 'Moonlight'». Ya podéis imaginaros la cara de Chazelle... Se quedó al borde del demayo mientras llamaban al escenario a los legítimos ganadores: el equipo completo de «Moonlight».

¿Qué ocurrió? Al parecer, a Warren Beatty le habían entregado el sobre que no era: «Al abrir el sobre y ver el nombre de Emma Stone, me quedé desconcertado. Por eso miré a Faye (Dunaway) así. No quería ser gracioso», confesaba el actor encargado de dar el premio.

[Así fue el garrafal error en la entrega del Oscar]

No ha sido el único momento surrealista de la gala. Como a mitad de la misma, unos turistas irrumpieron en la ceremonia. Jimmy Kimmel les presentó a los actores y hasta tuvieron la oportunidad de tocar un Oscar, el de Mahershala Ali. Para sorpresa de todos, uno de los «invitados» le cambió el Oscar al actor por su móvil. Solo quería una fotografía. No ha habido que llamar a las autoridades. El mismo gag, uno de los más divertidos de los últimos años de los Oscar, dio otro simpático momento. Jimmy Kimmel le preguntó a una turista cómo se llamaba y ella respondió que «Joyería».

Quién nos cautivó durante la ceremonia fue el adorable Sunny Pawar, protagonista de «Lion». Kimmel levantó al pequeño, de ocho años, como si se tratase de Rafiki y Simba en «El rey león». De hecho, pudimos escuchar la clásica melodía incluida, mientras Pawar gritaba, en su peculiar inglés, los caramelos que se había comido durante la gala de los Oscars.

Aunque uno de nuestros momentos favoritos lo protagonizaban Mimi Valdés y Taraji P durante su peculiar saludo en la alfombra roja de los Oscars, ante la incómoda mirada de Pharrell Williams, que este año sí llevó pantalones largos.

El ganador al mejor momento de la noche se lo lleva... Brie Larson y su cara de póker al otorgarle el Oscar a mejor actor a Casey Affleck por «Manchester frente al mar». La ganadora del Oscar el año pasado tras interpretar a una mujer víctima de una violación, no disimuló su malestar con la decisión de la Academia. Las imágenes lo dicen todo.

Un toque político

Faltó leer algún tuit de los que Donald Trump suele publicar durante este tipo de ceremonias. Era una broma bastante recurrente entre los asistentes. Sin embargo, parece que el presidente de los Estados Unidos estaba muy ocupado en su primera gran fiesta oficial en la Casa Blanca (baile de los gobernadores), que contraprogramaba a los Oscar.

Durante la alfombra roja vimos cómo algunas de las grandes estrellas de Hollywood no dudaron en lucir lazos azules en apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), el grupo defensor de los derechos civiles más importante de Estados Unidos. Esos ribetes forman parte de «Stand With ACLU» (apoya a ACLU), una iniciativa lanzada por la organización, que no ha dudado en contactar con todos los principales nominados en la ceremonia de esta noche, según informa «The Hollywood Reporter».