La temporada de premios mide habitualmente el pulso de los actores que llegan con vida a los Premios Oscar. Algunos, sin apenas aliento, se cuelan en las nominaciones de la Academia y otros sin embargo son sacrificados por el factor diferencial que se le presupone a estos premios.

Si todos los galardones de la crítica y festivales hiciesen pleno en sus vaticinios, los Oscar carecerían de la relevancia y emoción de las que hacen gala actualmente. Por eso es habitual que los académicos rescaten en sus nominaciones a intérpretes olvidados durante la carrera, o prescindan de otros que parecían fijos hasta entonces.

Este año, Mel Gibson materializa su enésima reconciliación con la Academia cuando muchos lo daban por muerto en los Oscar. El director, que ha conseguido seis nominaciones para su película «Hasta el último hombre», llevaba privado de reconocimiento en estos premios desde «Braveheart», que se llevó cinco estatuillas. 21 años se dicen pronto. Sin duda una de las sorpresas de unas nominaciones bastante ajustadas a las predicciones de la temporada de premios, que llegó a peligrar seriamente por la irrupción de Tom Ford y su «Animales nocturnos» en los BAFTA.

Sin embargo, la del director de «La pasión de Cristo» era una candidatura que se barajaba, aunque su nominación ha dejado fuera de los Oscar a Garth Davies («Lion»), nominado tanto en la categoría principal como en el nuevo apartado dedicado a los directores debutantes en el gremio (DGA).

Una pelirroja sin suerte

No estaba nada clara la ausencia en las nominaciones de Amy Adams, una actriz bastante olvidada por estos premios, nominada hasta en cinco ocasiones sin éxito. Este año, la icónica pelirroja es la única de los trece intérpretes que completaron la carrera perfecta sin candidatura en el anuncio de la Academia de Hollywood. Pese a optar por dos películas en cartel, la protagonista de «La llegada» y «Animales nocturnos» se ha quedado sin reconocimiento en esta ocasión, pese a las ocho menciones de la cinta de ciencia ficción de Denis Villeneuve en las nominaciones de los Oscar 2017. Quizás la mala suerte de Adams se deba a esa redención de los Oscar tras las críticas del año pasado: Ruth Negga («Loving») ha usurpado la candidatura de la actriz de «La llegada», consiguiendo para los afroamericanos la séptima —y más inesperada— nominación este curso.

A pesar de que los Globos de Oro se decantaron por Aaron Taylor Johnson en detrimento de Michael Shannon, los Oscar han recapacitado y han nominado al más veterano de ambos, logrando la única mención de la cinta del diseñador Tom Ford y rompiendo las cuatro décadas en las que el ganador del premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood al mejor secundario no tiene presencia en los Oscar.

Este también parecía el año idóneo para que Hugh Grant, impulsado por una Meryl Streep que sigue batiendo récords con su vigésima nominación y por una maravillosa actuación en «Florence Foster Jenkins», volviese a los Oscar tras su fallida candidatura por «Cuatro bodas y un funeral», pero estos han optado por Lucas Hedges, que con 20 años se convierte en el actor más joven en luchar por el Oscar desde que Haley Joel Osment lo hiciera a los 11 años en el 2000 por «El sexto sentido».

Los Oscar no encontraron a Dory

Tampoco han estado presentes en el anuncio del pasado lunes las películas animadas «Buscando a Dory» y «¡Canta!», que se han caído de la lista para dejar sitio a otras más marginales pero igualmente alabadas por la crítica como «La tortuga roja».

Una de las sorpresas celebradas es la presencia en los Oscar del español Juanjo Giménez, que se ha convertido en el séptimo cormetrajista nacional en lograr la candidatura a los premios de la Academia.

Por su parte, el dominio absoluto de «La La Land» en las nominaciones de los Oscar ha hecho que el «efecto arrastre» de la cinta de Damien Chazelle se saque de la manga un hueco en mejor edición de sonido, pese a que los musicales no suelen recibir mención en esta categoría.

«Deadpool», presente en los Globos de Oro y otros premios de los gremios, no podrá ser la nota discordante en la gala del próximo 26 de febrero, ya que los Oscar, a pesar de abrir el abanico a opciones más amables esta edición, todavía no han cambiado tanto para que la cinta del atípico superhéroe obtuviese mención alguna. Hay alguna novedad, pero también cosas que no cambian.