La directora Maria Giese, guionista y realizadora del filme «Camino a la gloria» (1995) protagonizada por Sean Bean y Pete Postlethwaite, y de la premiada «Hunger» (2001), basada en la novela del premio Nobel Knut Hamsun, ha revelado la investigación que la Comisión de Empleo (EEOC) está realizando a los estudios y cadenas de Hollywood por discriminación de género, en el caso de las mujeres cineastas.

Giese lleva años buscando una estrategia legal que remedie la constante discriminación contra las mujeres directoras. En el 2015, después de cuatro años de activismo dentro del sindicato de Directores (Directors Guild of America), instigó la investigación federal en favor de las cineastas. Su enorme esfuerzo está a punto de convertirse en un documental y un libro que se estrenará con el título «Troublemaker». Graduada en Wellesley College, Giese ha sido premiada con el Equity Award de la Universidad de Stanford por su lucha y ha creado la página Women Directors in Hollywood.

-¿Qué sabe de la demanda de la comisión de empleo a los estudios?

-Hasta el momento no hay demanda, aunque la Comisión de Empleo (EEOC) ha denunciado a todos los estudios y cadenas de televisión por discriminación contra las mujeres cineastas y ha exigido un acuerdo. Este acuerdo puede que no signifique nada, pero cualquier cambio que remedie el problema es satisfactorio para la comisión.

-¿Cree que los estudios quieren equilibrar las oportunidades?

-Dudo mucho que los estudios desarrollen un sistema que sea efectivo y lo suficientemente duradero como para satisfacer a la comisión. La historia ha demostrado que ellos prefieren inclinarse hacia la ofuscación y la negación. Además, hace treinta años ellos ganaron otra demanda parecida y creen que volverán a ganar de nuevo

-¿Cuáles son sus expectativas?

-Espero que la comisión de empleo denuncie las prácticas de los estudios y las cadenas de televisión y que la demanda llegue hasta la Corte Suprema. Creo que podemos argumentar con éxito que si a las mujeres se las impide contribuir a la narrativa cultural norteamericana, excluyéndolas de su papel como narradoras dentro del medio del entretenimiento, ese es un problema de derechos civiles. Significa que las mujeres norteamericanas no son capaces de disfrutar por completo de sus derechos dentro de la Constitución Estadounidense.

-¿Por qué es necesaria la demanda?

-Este es un problema muy serio que necesita la intervención de nuestro Gobierno Federal. Muchas organizaciones de Hollywood, desde el Sindicato de Directores hasta los estudios, tienen un conflicto de intereses en este tema que necesita ser resuelto. Entendí, hace varios años, que el conflicto necesita llegar hasta Washington D.C.

-¿Necesitan las mujeres cineastas la ayuda del Gobierno de Trump?

-Creo que solucionar este problema es un imperativo moral y legal. Para que las mujeres avancen en sus derechos humanos necesitan tener control de su propio mensaje.

-¿Espera eco político de la demanda?

-Podría ser una ventaja para Trump denunciar públicamente la hipocresía liberal del Hollywood Demócrata que excluye a las mujeres sin darles la oportunidad de dirigir ni de opinar. Que las previene de la profesión de directoras. A Trump le podría gustar la idea de ver a los federales perseguir a los estudios y a las cadenas de televisión, avergonzar a una industria que mantiene la peor violación de articulo VII en la Constitución de Estados Unidos. Además, apoyar esta investigación podría ayudar a Trump a mejorar su triste reputación entre las mujeres.

-Los estudios consideran que ellos deben elegir a quien quieran para cada proyecto...

-Los productores argumentan que en una industria creativa no hay que imponer el socialismo porque podría romper la dinámica de la industria, pero yo creo que excluir a las mujeres de la profesión de director limita la narrativa cultural de Hollywood imponiendo uniformidad y repetición en la visión del contenido. Los ejecutivos no solo silencian las voces de las mujeres, limitan la policromía de una sociedad dinámica. Tratar a las mujeres con igualdad abriría una ola de talento escondido. Por otra lado, los ejecutivos dicen que Hollywood se financia con inversiones privadas, que la industria les pertenece, sin embargo, yo me pregunto si la sociedad nos pertenece a todos ¿Por qué no tenemos las mujeres el derecho a contribuir con relatos que nos definan y nos representen? Las mujeres están marginadas, solo unas pocas pueden conseguir oportunidades. La meritocracia no existe en Hollywood para las mujeres.

-¿Por que las mujeres no desarrollan su propio material?

-Las mujeres son excluidas del desarrollo de un proyecto. Las mujeres que crean su propio material encuentran más dificultades que un hombre cuando se trata de producir. Los agentes no quieren firmar a mujeres cineastas porque, según ellos, hacen menos dinero, porque no se financian sus proyectos y terminan reemplazadas por hombres. Ni hay casi mujeres críticos de cine: el ochenta por ciento son hombres.