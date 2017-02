Resistió la primera hora del metraje de «Lion» como un veterano, pero apenas debutaba. Tiene ocho años y apenas le llega por la cintura a Dev Patel, su compañero de reparto y alter ego en «Lion», nominada a los Oscars, pero ni la estatura ni las barreras idomáticas o fronterizas le han impedido triunfar en su primera gran gala de los Oscars.

A pesar de sostener el relato en hindi, pues no desenvuelve con soltura en inglés, la candidez del pequeño Sunny Pawar no solo conquistó al director debutante Garth Davis, también al resto del mundo. Y los Oscars no iban a ser menos.

Durante la temporada de premios, lo habíamos visto junto a su versión adulta en la película, cómplices y en actitud cariñosa. En la alfombra roja de los Oscars, enterneció a todos con sus muecas, su forma de colocarse la pajarita y con sus zapatillas de colorines. Con la ingenuidad propia de un niño de su edad, un rara avis en estos premios que siempre llama la atención, una sonrisa amplia y algo forzada adornó su cara durante la ceremonia.

No tiene la soltura del carismático Jacob Tremblay, el coprotagonista de «La habitación» y un predecesor en cuanto ejemplo, pero nos hemos quedado con ganas de seguir disfrutando de este pequeño Sunny Pawar.