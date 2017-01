Oscar 2017: los directores favoritos a ser nominados

Quizá «Animales Nocturnos» no sea la mejor película de las aquí presentadas. Quizá el efectismo forzado de Tom Ford en sus cintas sea perjudicial. Quizá, si con «Un hombre soltero», su sorprendente y vibrante debút no consiguió la nominación, no lo va a lograr con «Animales Nocturnos». ¿Entonces, por qué está en esta lista? Pues porque a la redacción de ABC Play nos ha encantado su último trabajo y porque creemos que Hollywood se la debe. Además, que ya se ha enfrentado a Donald Trump, y eso, en la meca progre de Estados Unidos, son puntos a favor.