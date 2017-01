Las cartas ya están sobre la mesa. Los candidatos saben contra quién compiten para hacerse con el Oscar 2017. En esa carrera, «La La Land» parte como la gran favorita. Esta tarde, la Academia ha anunciado las nominaciones y la película de Damien Chazelle está preparada para hacer historia.

14 nominaciones, incluidas todas las principales: mejor director, mejor actor protagonista, mejor actriz protagonista, mejor guión original... Y hasta dos nominaciones más por dos canciones originales.

Las rivales de «La La Land» para consagrarse como mejor película son: «La llegada», «Fences», «Hasta el último hombre», «Comanchería», «Figuras ocultas», «Lion», «Manchester frente al mar» y «Moonlight»

Damien Chazelle compite con los directores de «La llegada», Denis Villeneuve; «Hasta el último hombre», de Mel Gibson; «Manchester frente al mar», de Kenneth Lonergan y «Moonlight», de Barry Jenkins.

Ryan Gosling tendrá que competir con Cassey Aafleck, por «Manchester frente al mar»; Andrew Garfield, por «Hasta el último hombre»; Viggo Mortensen, por «Captain Fantastic» y Denzel Washington por «Fences».

Por su parte, Emma Stone se enfrenta a Michelle Williams por «Manchester frente al mar», Viola Davis por «Fences», Nicole Kidman, por «Lion»; Naomie Harris, por «Moonlight» y Octavia Spencer por «Figuras Ocultas».

Por detrás de «La la land» está «Moonlight», con ocho nominaciones, incluida mejor película, mejor actor y mejor guión. No están nominados, eso sí, sus actores protagonistas.

«Hasta el último hombre», la película de Mel Gibson, se ha hecho con seis nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director (Mel Gibson), Mejor Actor (Andrew Garfield), Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Montaje de Sonido. La película se estrenó en España en diciembre y ya la han visto casi 400.000 espectadores.

También con seis nominaciones está «Lion», que se consagra después de sus cuatro globos de Oro. La gran decepción ha sido para «Silencio», que solo está nominada en la categoría de mejor fotografía.

Todos los nominados a los Oscars 2017

Mejor película

La llegada

Hasta el último hombre

Figuras ocultas

Moonlight

Lion

Fences

La la land

Manchester frente al mar

Comanchería

Mejor director

Denis Villeneuve - La llegada

Mel Gibson - Hasta el último hombre

Damien Chazelle - La la land

Kenneth Lonergan- Manchester frente al mar

Barry Jenkins- Moonlight

Mejor actor principal

Casey Affleck, Manchester frente al mar

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Andrew Garfield, Hasta el último hombre

Tom Hanks, Sully

Mejor actriz principal

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, La llegada

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Mejor actor de reparto

-Marhersala Ali

-Jeff Bridges

-Lucas Hedges

-Dev Patel

-Michael Shannon

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar

Mejor película animada

-Kubo y las dos cuerdas mágicas

-La vida del calabacín

-La tortuga roja

-Zootopia

-Moana

Mejor guión original

-Comanchería

-La la land

-Langosta

-Manchester frente al mar

20th Century woman

Mejor guión adaptado

Moonlight

Lion

Hasta el último hombre

La llegada

Fences

Hidden Figures

Mejor película de habla no inglesa

Land of Mine

A man called love

The Salesman

Tanan

Toni Erdmann

Mejor fotografía

-La la land

-La llegada

-Lion

-Moonlight

-Silencio

Mejor diseño de producción

La llegada

-Animales fantásticos y dónde encontrarlos

-ave César!

-La la land

-Passengers

Mejor vestuario

-Aliados

-Animales fantásticos y dónde encontrarlos

-Florence Foster Jenkins

Jackie

-La la land

Mejor montaje

-La llegada

-La la land

-Moonlight

-Comanchería

-Hasta el último hombre

Mejor efectos visuales

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor maquillaje y peluquería

A man called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Mejor edición de sonido

- La llegada

-Hasta el último hombre

- La la land

- Rogue One: Una historia de Star Wars

- 13 horas

Mejor mezcla de sonido

La llegada

Hasta el último hombre

LaLa Land

Rogue One

13 Hours

Mejor banda sonora

-Jackie

-La la land

-Lion

-Moonlight

-Passengers

Mejor canción

-City of Stars (La la land)

-The Audition (La la land)

-Can't stop the feelings (Troll)

-The empty chair (Jim: the James Foley Story)

-How far I'll go (Moana)

Mejor documental

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

Mejor cortometraje de ficción

Ennemis Intériurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing (Mindenki)

Timecode

Mejor corto documental

Extremis

4.1 Miles

Joe`s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper